Ekspert om Trump-tale: – Utruleg farleg

– Eg synest Trump sutrar for mykje. Han seier han har vunne valet, og bidreg nærast til å undergrave heile prosessen, seier Løkke til VG etter den oppsiktsvekkjande talen til Trump. Lenge før stemmene var ferdigtelt, hevda Trump at han hadde vunne. Han sa landet var utsett for ein stor svindel og at han ville ta valet til høgsterett.

– At han har erklært siger og kallar det for svindel, er utruleg farleg for heile situasjonen. Det er ikkje uventa, men det er likevel farleg, seier Løkke.

Også førsteamanuensis Hilde Restad bruker ord som farleg og beskriv talen som «skuffande» overfor avisa. Samtidig synest ho ikkje fråsegna er overraskande.

– Trump har varsla sidan 2016 at han ikkje respekterer demokratiske spelereglar, seier ho.

Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen meiner Trump oppfører seg som ein autokrat.

Dette er slikt ein forventar av ein autokrat i Ungarn eller Kviterussland, ikkje ein amerikansk president. Det er ekstraordinært i amerikansk historie. Han prøver å delegitimere valet, seier Mjelde til VG.

