Biden leier, men Trump set si lit til høgsterett

utenriks

Resultata gir førebels Demokratanes kandidat Joe Biden ei leiing, men Trump tek ikkje lett på tap. Det viste han òg i ein tale på valnatta.

– Slik eg ser det, har vi allereie vunne, hevda Trump, som skulda «ei gruppe menneske» for å svindle det amerikanske folket.

Trump lova vidare å gå til høgsterett med krav om forkasting av poststemmer som mange delstatar kjem til å bruke fleire dagar på å telje opp.

Seks av dei ni dommarane i høgsterett blir rekna som konservative, og tre av dei er utnemnde av Trump sjølv. Reaksjonane på talen lét derfor ikkje vente på seg.

– Skandaløst, tora Bidens valkampsjef Jen O'Malley Dillon.

Uansvarleg

Også fleire av Trumps støttespelarar var kritiske og kalla talen urovekkjande, uansvarleg og farleg. Det same gjer uavhengige ekspertar.

– Å seie at Demokratane har stole valet utan å ha bevis for det, undergrev tilliten til valprosessen, meiner Dag Blanck, som er professor i Nord-Amerika-studiar ved universitetet i Uppsala.

Førsteamanuensis Hilde Restad er samd, men ikkje overraska.

– Trump har heilt sidan 2016 varsla at han ikkje respekterer demokratiske spelereglar, seier ho.

Florida og Texas

Sjølv om millionar av stemmer står att å telje, mellom anna i fleire viktige vippestatar, er resultatet i andre delstatar klart.

Trump sigra mellom anna i Florida, der han særleg ser ut til å ha kapra stemmer hos veljarar med latinamerikansk bakgrunn, først og fremst innan eksilmiljøet frå Cuba og Venezuela.

Ingen republikanar har dei siste 96 åra vunne presidentval utan å vinne i Florida, så for Trump var dette ein svært viktig delstat

Latinamerikanske stemmer

Ei valdagsmåling utført for Reuters anslår at Trump fekk 61 prosent av dei kvite stemmene i Florida, medan Biden fekk 89 prosent av dei svarte stemmene.

Biden fekk òg 52 prosent av stemmene frå veljarar med latinamerikansk bakgrunn, medan Hillary Clinton i 2016 fekk 66 prosent av desse stemmene.

Trump vann òg i Texas, der eit fleirtal av veljarane har stemt republikansk sidan 1976, men der Biden og Demokratane i år hadde eit lite håp om å sikre seg dei 36 valmennene.

Rustbeltet avgjer

Trump hevdar òg å ha vunne i vippestatane Pennsylvania og Michigan i det som er kjent som rustbeltet nordaust i USA, sjølv om millionar av stemmer der enno ikkje er talt opp og Biden lenge har leidd på meiningsmålingane.

Onsdag morgon var det framleis 1 million stemmer som ikkje var talt opp i Pennsylvania, der det var drygt 40.000 stemmer som skilde Trump og Hillary Clinton ved førre val.

I Michigan var det over 3 millionar veljarar som stemde via posten. Der var det under 11.000 stemmer som skilde dei to kandidatane ved førre val, og Trump er derfor åleine med å kåre seg sjølv til vinnar der.

Dersom Biden vinn i dei to delstatane, får han med seg 36 valmenn og tek eit langt steg i retning av Det kvite hus.

Poststemmer avgjer

Vinn Biden i tillegg i Wisconsin, der oppteljinga viser svært jamt løp, blir han president. Det same kan han bli dersom han skulle vinne anten i Georgia eller Nord-Carolina. Trump leidde onsdag, men oppteljinga av poststemmer der kan ta fleire dagar.

Republikanarane går no retts veg i eit forsøk på å få forkasta seint komne poststemmer i alle desse delstatane, sjølv om dei er poststempla før valdagen.

Rundt 20 delstatar har likevel forlengt fristen med å telje seint komne stemmer, og det er uklart om høgsterett kan overprøve dette.

Status quo i Kongressen

Sjølv om Biden tilsynelatande har gjort innhogg blant Trumps tidlegare veljarar, ser Demokratane ut til å ha gjort eit heller dårleg kongressval.

Fleirtalet i Representanthuset, der Demokratane har hatt 232 representantar og republikanarane 197, ligg dei med god margin an til å behalde.

Blant dei som er valt inn er dei fire radikale demokratane Ocasio-Cortez frå New York, Ilhan Omar frå Minnesota, Ayanna Pressley frå Massachusetts og Rashida Tlaib frå Michigan, som dei siste åra har vore utsette for ei rekkje hånlege angrep frå Trump og andre republikanske politikarar.

Håpet svinn

Demokratanes håp om å ta frå republikanarane fleirtalet i Senatet, ser derimot ut til å svinne. Rett nok lukkast dei med å ta tilbake Arizona og Colorado, men mista samtidig Alabama.

Lindsey Graham, leiaren i republikanarane i justiskomiteen i Senatet og ein nær alliert av president Donald Trump, vart òg attvald i Sør-Carolina, der han vart utfordra av Jaime Harrison.

Sjølv om Biden skulle lukkast med å vinne valet, vil han dermed måtte jobbe hardt med å få Kongressen med på politikken sin.

Med 48 års fartstid som folkevalt i Washington er det likevel få andre demokratar som kjenner Kongressen og det politiske spelet der betre enn Biden, og som ved hjelp av list og hestehandel kan lukkast med å få i det minste nokre av kampsakene sine sett ut i livet.

