USA-valet er i gang for alvor

Vallokala er no opne i Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Jersey, New York og Virginia.

Det blir venta rekordhøg valdeltaking i år, sjølv om pandemien har sett preg på USA denne hausten.

Før valdagen rulla i gang, har heile 99,65 millionar amerikanarar førehandsstemt, viser tal frå U.S. Elections Project. Av dei har 35,72 millionar førehandsstemt med personleg oppmøte, medan 63,93 millionar har sendt inn poststemme.

Demokratanes kandidat, Joe Biden, leier på nesten alle meiningsmålingane.

– Eg har ei kjensla av at vi kjem til å komme saman til ein stor siger i morgon, sa Biden under eit valkamparrangement måndag kveld i Pittsburgh Pennsylvania, der han stod på scena saman med popstjerna Lady Gaga.

Sitjande president Donald Trump hevdar på si side at meiningsmålingane kan vere rigga mot han.

– Vi kjem til å få endå ein vakker siger i morgon, sa han likevel til ei folkemengd i Michigan tysdag morgon.