Trump må nesten vinne Florida for å vinne valet

Florida er relativt raske til å telje opp, og resultatet i den viktige vippestaten kan vere klart få timar etter at vallokala stengjer.

Dersom Biden vinn Florida, må Trump vinne nesten alle årets ti–tolv vippestatar han vann sist, for å vinne valet. Berre Michigan og Wisconsin med 16 valmenn kan han klare seg utan, eller statar med tilsvarande tal på valmenn.

Om Biden tapar Florida, er ikkje det like avgjerande for han.

Biden treng berre tre

Han blir uansett president om han vinn dei tre statane Trump uventa tok frå Clinton i Midtvesten – Michigan, Wisconsin og Pennsylvania – så lenge han held på alle dei Clinton vann.

Då kan Trump vinne alle resten av dei vippestatane han vann sist, blant dei både Florida, Ohio, Iowa, Arizona, Georgia og Texas, utan å nå opp til dei 270 valmennene som blir kravd.

Om Biden vinn Florida, er det òg eit signal om at det går bra for han òg i fleire andre delstatar, og at det kan gå mot eit valskred for Demokratane.

Pennsylvania kan avgjere

Men om Biden berre klarer å leggje Michigan og Wisconsin til dei Clinton vann sist, og Trump samtidig vinn Florida, blir Pennsylvania avgjerande.

Og sidan Pennsylvania ikkje startar oppteljinga av førehandsstemmer før valdagen, kan det gå fleire dagar før valet der er klart.

Då fryktar mange at den situasjonen oppstår at Trump erklærer seg som vinnar og prøver å stanse oppteljinga i Pennsylvania medan han leiar, før førehandsstemmene er opptalte.

Eit usikkerheitsmoment i denne analysen, er at to statar Clinton vann i 2106, Nevada og Minnesota, no òg blir rekna som vippestatar. Om Trump skulle vinne dei, klarer han seg sjølv om han taper eit par av dei andre.

Ved uavgjort

Ein heilt spesiell situasjon oppstår om Trump vinn Minnesota i tillegg til alle sine andre minus dei tre i Midtvesten, medan Biden held på Nevada og vinn dei tre i Midtvesten. Då blir det uavgjort med 269 mot 269 valmenn, og valet går til Kongressen.

Medan visepresident då blir vald av Senatet, er det Representanthuset som vel presidenten. Då har kvar stat éi stemme, og kven dei stemmer for, blir avgjorde av kva parti som har fleirtal i delegasjonen til kvar stat. For tida har republikanarane fleirtal i 26 statar, demokratane i 23 og det er likt i Pennsylvania.

Det er den nye Kongressen som blir valt 3. november og tiltrer 3. januar, som får ansvaret. Derfor er eit lite omtalt sidespor i valet Demokratanes innsats for å vinne nok nye mandat i eit par-tre delstatar til å få fleirtal blant statane.

