Trump held hovudet lågt på valdagen

utenriks

Trump, som sjølv avla stemme i Florida 24. oktober, gjorde eit telefonintervju på Fox News tysdag morgon. Der uttalte presidenten at han var sigerssikker, og trur han kan vinne viktige vippestatar. Han forsikra likevel at han ikkje vil delta i nokon gjetteleik ved å erklære valsiger for tidleg.

Ifølgje NBC News har Trump òg vore i Arlington, rett over elva frå Washington D.C., for å besøkje hovudkontoret til Republikanaranes nasjonalkomité (RNC). Rundt klokka 18 norsk tid drog han tilbake til Det kvite hus, der han skal vere resten av dagen og halde valvake med 3–400 gjestar.

Kona til Trump, Melania, avla stemme på valdagen i heimstaten Florida.

(©NPK)