Presidentkandidat arrestert i Uganda

Arrestasjonen skjedde kort tid etter at Wine offisielt vart nominert som presidentkandidat til valet for neste år.

Wine skal ha vorte dregen ut av bilen sin av politiet. Ifølgje den lokale TV-stasjonen NBS vart han teken med inn i ein politibil samtidig som det føregjekk basketak mellom politiet og tilhengjarar av opposisjonspolitikaren.

Ein talsmann for politiet ønskjer ikkje å kommentere saka. Wine håpar å kunne ta over presidentembetet frå Yoweri Museveni, som ifølgje kritikarane i stadig større grad må lene seg på det militære for å halde grep om makta.

Museveni vart nominert som presidentkandidat måndag.

