Over 64,5 millionar var poststemmer, medan 35,7 millionar personar møtte opp fysisk for å avleggje stemme før valdagen, ifølgje US Elections Project ved University of Florida.

Totalt har 100.298.838 personar avlagt stemme.

Det er ny rekord og kan føre fram til rekorddeltaking. FiveThirtyEights anslag viser at så mange som 158 millionar veljarar vil stemme i år.

Den samla valdeltakinga i USA i 2016 var på rundt 137 millionar.