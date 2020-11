Orkanen Eta aukar i styrke – treffer Mellom-Amerika tysdag

utenriks

Orkanen har raskt styrkt seg, og USAs nasjonale orkansenter (NHC) åtvarar om at han kan gjere omfattande skade og føre til tap av liv i den sårbare regionen.

Eta har ein vindstyrke på opp mot 240 kilometer i timen og var natt til tysdag om lag 100 kilometer søraust for grensa mellom Nicaragua og Honduras.

Per no er orkanen ein kategori 4, men den er venta å styrke seg ytterlegare før den treffer Nicaragua tysdag. Her og i delar av Honduras er det varsla mellom 380 til 635 millimeter regn i utsette området. Det er òg varsla kraftig regn aust i Guatemala, i Belize og på Jamaica.

Eta kan føre med seg stormflod på 4,5 meter på kysten av Nicaragua, og marinen i landet har evakuert innbyggjarar frå øyar og inn til fastlandet. Det er òg innført forbod mot å sjøsetje båtar i område orkanen kan treffe.

Årets orkansesong har hatt så mange stormar at det amerikanske orkansenteret har gått tomme for offisielle namn. Det har no måtte ty til det greske alfabetet når dei namngir dei ulike stormane. Eta er den 28. stormen som får namn denne sesongen, som varer til 30. november.

