Minst 100 omkom i Tyrkia-skjelv

utenriks

994 menneske vart skadde i skjelvet og 147 av dei er framleis innlagde på sjukehus, opplyser det tyrkiske departementet for krisehandtering.

Måndag vart det funne to overlevde jenter, den eine 14 år gammal og den andre tre år, og redningsmannskap leitar framleis i ruinane av fleire bustadblokker som rasa saman i Tyrkias tredje største by Izmir.

Skjelvet på fredag vart målt til mellom 6,6 og 7 og hadde senter under botnen av Egearhavet nordaust for den greske øya Samos. Der omkom to tenåringar då ein vegg rasa over dei, medan 19 andre vart skadde.

(©NPK)