Kvelden før kvelden: Biden spår siger, medan Trump åtvarar mot juks og vald i gatene

Siste dag av det som har vorte omtalt som eitt av dei mest innbitne og polariserte presidentvala nokosinne vart som eit konsentrat av det som har prega den lange valkampen.

Donald Trump skulda Pennsylvanias høgsterett for å eggje til vald med avgjerda om at delstaten kan telje stemmer i opp til tre dagar etter valet, og at signaturen på stemmesetelen ikkje må vere nøyaktig lik den som finst i arkivet.

Twitter-meldinga der Trump kom med skuldinga, har seinare vorte merkt av Twitter, som skriv ho kan vere villeiande.

– Eg vil ikkje svare på det han har å seie, eg håpar på eit fredeleg val der mange møte opp, sa Biden til reporterar etter at han hadde halde det siste valmøtet sitt for dagen i Pittsburgh.

Det kvite hus omringa av gjerde

Trumps siste store valmøte for kvelden fann stad i Kenosha, Wisconsin, byen der svarte Jakob Blake vart skoten og drepen av politiet tidlegare i sommar, noko som utløyste store demonstrasjonar.

– Vi sørgde for lov og orden til Kenosha. Dei er i krig med politiet vårt, sa Trump til stor jubel frå folkemengda i Kenosha.

I eit dystert bilete på kor polarisert valkampen har vore, vart Det kvite hus måndag kveld omringa av tryggingsgjerde som sist vart brukte under dei kraftige BLM-demonstrasjonane i sommar.

Gjerda vart sett opp på direktesendt TV i fleire kanalar, og ingen kjem no nærare Det kvite hus enn eitt kvartal unna.

Fleire forretningar, offentlege bygg og private bustader rundt om i USA har sett opp liknande tryggingstiltak før valdagen. I tillegg åtvarar FBI i Portland mot risikoen for at væpna grupper kan støyte saman etter valet.

Overtruisk Trump

Trump var innom fire vippestatar kvelden før kvelden, og avslutta valkampen sin i Grand Rapids, Michigan, same stad som han gjorde det i 2016.

– Eg er litt overtruisk. La oss gjere det på same måte, sa Trump i Kenosha.

Då han kom fram til Grand Rapids sa han at han kjem til å få ein «vakker siger» tysdag.

– Vi kjem til å skrive historie igjen, sa Trump.

På ein av sine mange flyturar med presidentflyet Air Force One, skreiv Trump òg under på ein presidentordre om at amerikanske elevar skal lærast opp i proamerikanske verdiar.

Då han tidlegare på dagen var i Pennsylvania, vende presidenten seg direkte til guvernøren i delstaten, Tom Wolf:

– Vêr så snill, ikkje juks, for vi følgjer alle med på deg. Vi følgjer alle med på deg, guvernør.

Motkandidaten hans, tidlegare visepresident Joe Biden, leier klart på meiningsmålingane dagen før valet. Men det er svært jamt i vippestatene Florida, Nord-Carolina og Arizona.

Biden trur på siger

Biden har vorte skulda av amerikansk presse for å føre ein svært tilbakehalden valkamp. Måndag var han, visepresidentkandidat Kamal Harris og tidlegare president Barack Obama svært aktive i delstatar Trump vann i 2016, som dei no håpar å vinne tilbake.

Biden sjølv brukte store delar av dagen i Pennsylvania. Han avslutta det siste valmøtet sitt for dagen med å komme med ein klar beskjed om at han trur på siger.

– Eg har ei kjensle av at vi kan samle oss om ein stor siger i morgon. Det er på tide å reise seg og stå opp for demokratiet, sa Biden.

Tidlegare hadde han mellom anna følgje av popartisten Lady Gaga i Pittsburgh. Biden-kampanjen legg ein stor innsats i å motivere unge, svarte og latinamerikanske veljarar for å vinne delstaten.

Biden var òg innom Cleveland, Ohio tidlegare måndag.

– Det er på tide for Donald Trump til å pakke saman og dra heim, sa Biden til veljarane i Ohio.

Ventar skyhøgt oppmøte

Tidlegare president Obama var måndag i Miami for å prøve å bidra til at Joe Biden vinn vippestaten Florida. Der sa han at Trump har antyda at han vil erklære siger sjølv før alle stemmene er talde opp.

– Det er noko ein billeg diktator («two-bit dictator») gjer. Viss du trur på demokratiet, vil du at alle stemmer skal ha vorte talde opp, sa Obama, som også sa at livet ville bli enklare utan Trump i Det kvite hus.

Biden har òg teke det uvanlege grepet at han vil drive valkamp på sjølve valdagen tysdag.

Det er venta stort oppmøte i vallokala rundt om i USA tysdag, men ikkje like lange køar som på valdagen i 2016. Det er allereie levert inn rundt 100 millionar førehandsstemmer. Trump-leiren håpar såkalla skjulte veljarar vil møte opp i hopetal og sørgje for ein Trump-siger.

– Eg har sett dei falske målingane. Vi kjem til å vinne uansett, sa Trump til veljarar i Fayettville, Nord-Carolina måndag.

Tysdag skal Trump etter planen dra til valkamphovudkvarteret i Virginia, medan Biden vil møte veljarar i fødebyen sin Scranton.

