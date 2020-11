Jente funne i live etter 91 timar under ruin i Tyrkia

utenriks

Ayla Gezgin vart funnen av redningsmannskap tysdag morgon, opplyser det tyrkiske departementet for krisehandtering på Twitter. Det er ikkje kjent kor gammal ho er.

– Vi høyrde nokon rope. Ho sa «Eg er Ayla, og eg er OK», fortel ein av redningsarbeidarane til TV-stasjonen TRT.

– Eg høyrde ei stemme. Eg stakk hovudet inn gjennom eit hol. Eg heldt rundt henne til ambulansen kom, og vi snakka saman. Ho var OK, fortel han.

Måndag vart to andre jenter, den eine 14 år gammal og den andre tre år, funne i live i ruinar av to bustadblokker i Izmir.

Talet på omkomne etter jordskjelvet fredag har no komme opp i 100 i Tyrkia. Nærare 1.000 menneske vart skadde i skjelvet og 147 av dei var tysdag framleis innlagde på sjukehus.

Skjelvet fredag vart målt til mellom 6,6 og 7 og hadde senteret sitt under botnen av Egearhavet nordaust for den greske øya Samos. Der omkom to tenåringar då ein vegg rasa over dei, medan 19 andre vart skadde.

