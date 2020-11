IS hevdar å stå bak Wien-angrepet

utenriks

I fråsegna frå propagandakanalen i gruppa Amaq på meldingstenesta Telegram legg ikkje IS fram bevis for påstanden.

Det vart skote på fleire stadar i den austerrikske hovudstaden Wien måndag kveld, og minst fire personar vart drepne. Tre personar er framleis i kritisk tilstand etter hendinga.

Den antekne gjerningspersonen vart skoten og drepen av politiet etter ni minutt. Kujtim Fejzulai er skildra som ein 20 år gammal IS-sympatisør med bakgrunn frå Nord-Makedonia.

Politiet i Austerrike har arrestert og avhøyrer til saman 18 personar tysdag, men dei trur det berre var éin angripar. To personar i Sveits er òg arresterte i samband med angrepet.

Fejzulai har både nordmakedonsk og austerriksk statsborgarskap og vart fødd i Mödling, ein liten by rett sør for Wien. Innanriksminister Karl Nehammer seier 20-åringen som tidlegare er dømd til 22 månader i fengsel for å ha prøvd å slutte seg til IS, klarte å lure systemet.

Han var del av eit program for avradikalisering, men klarte å lure fagfolk og sleppte ut på prøve i desember, ifølgje Nehammer.

Politiet tok seg natt til tysdag inn i leilegheita til den drepne 20-åringen, der det vart funne materiale som knyter han til IS.

– Det er tydeleg at angriparen, trass i alle ytre teikn til å ha vorte integrert i samfunnet, var det stikk motsette, seier Nehammer.

20-åringen var væpna med automatgevær, pistol og machete og iført eit falskt bombebelte.

