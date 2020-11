Ein covid-innlegging kvart kvartar i Paris

utenriks

Olivier Véran la fram den dystre statistikken i eit radiointervju med RTL tysdag, melder Reuters. Fråsegna frå ministeren kjem etter at Paris-ordførar Anne Hidalgo har kravd at små butikkar får opne for å halde aktiviteten i gang, trass nedstenginga av landet.

Véran avviser kravet og seier smittetrykket gjer det altfor risikabelt.

– Ho kan ikkje sjå bort frå det faktumet at kvart kvarter blir nokon lagde inn på sjukehus i Paris, eller at kvart 30. sekund er det ein parisar som blir smitta, seier han.

