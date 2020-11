Domstol vurderer tunnel mellom Danmark og Tyskland

utenriks

Både miljøgrupper og ferjeselskap har klaga inn tunnelprosjektet og vil stanse det nye sambandet mellom Rødby sør i Danmark og Puttgarden i Tyskland. Etter planane skal bygginga starte rett over nyttår.

Dei sår mellom anna tvil om prognosane for trafikk gjennom den nye tunnelen. Det blir òg påstått at konsekvensen for dyrelivet, særleg niser, ikkje er greidd ut godt nok.

Rettsavgjerda på tysdag vil avgjere om byggjearbeida kan halde fram eller om planane må endrast. Frå dansk side vart det gitt løyve i 2015. Fire år seinare godkjende styresmaktene i tyske Schleswig-Holstein planane.

Det danske selskapet som leier prosjektet, anslår at den 18 kilometer lange Fehmarntunnelen vil koste 7,1 milliardar euro, basert på 2016-prisar. Med dagens kurs svarer det til eit beløp på 79 milliardar kroner.

Mange nordmenn på veg til kontinentet med bil eller tog har teke den 45 minutt lange ferjeturen mellom Rødby og Puttgarden.

