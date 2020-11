utenriks

Den industritunga Dow Jones-indeksen opna opp 1,2 prosent, den breiare S&P 500 gjekk opp 1 prosent, og den teknologityngde Nasdaq-indeksen gjekk opp 0,7 prosent frå start.

Oppgangen kjem etter at Wall Street førre veke hadde den verste veka og månaden sidan koronautbrotet i mars. Nedgangen kjem i hovudsak av auke i koronatilfelle, nedstenging i Europa, at Kongressen ikkje har fått gjennom ein ny koronakrisepakke og frykt for uro i etterkant av valet.

