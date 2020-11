14 personar arresterte etter angrepet i Wien – truleg berre éin angripar

utenriks

Politiet har ingen bevis som tyder på at det var fleire enn éin angripar i Wien, der fire personar vart drepne måndag, ifølgje innanriksminister Karl Nehammer. Dei fire var tilsynelatande tilfeldige offer.

Overvakingsbilete synest òg å vise at det berre var éin angripar, men det er så langt ikkje endeleg fastslått, ifølgje innanriksministeren.

Nehammer seier òg at politiet har slått til mot 18 adresser og arrestert 14 personar.

Kjent islamist arrestert

Fleire område i byen var sperra av tysdag morgon, og politihelikopter sirkla over sentrum i låg høgd. Soldatar vart samtidig sett inn for å verne viktige offentlege bygningar.

Politiet slo til mot fleire adresser rundt om i landet utover den natta.

Det er kjent at éin mann vart arrestert i den austerrikske byen Linz etter angrepet, ifølgje rikskringkastaren ORF. Dei første opplysningane frå Linz går ut på at det er snakk om ein kjend islamist.

I St. Pölten vart to personar arresterte etter to husransakingar tysdag morgon, opplyser politiet til ORF. Det er førebels ikkje kjent kva tilknyting desse personane har til angrepet.

Tysdag vart det kjent at ein 20-åring som vart drepen av politiet i samband med angrepet, var IS-sympatisør med bakgrunn frå Nord-Makedonia. Han har både nordmakedonsk og austerriksk statsborgarskap.

Politiet tok seg natt til tysdag inn i leilegheita til den drepne 20-åringen, der det ifølgje innanriksminister Nehammer vart funne materiale som knyter han til IS.

Tungt væpna

Det vart opna eld på seks ulike stader i eit populært utelivsområde i sentrum av Wien, og to menn og to kvinner vart drepne. 17 andre vart såra under skytinga, blant dei ein politimann.

Tilstanden for sju av dei såra blir av sjukehuskjelder kalla som kritisk, ifølgje nyheitsbyrået APA.

20-åringen som vart drepen av politiet, var væpna med automatgevær, pistol og machete og iført eit falskt bombebelte. Nehammer opplyser at han i april i fjor vart dømd til 22 månader i fengsel etter å ha prøvd å slutte seg til IS i Syria. I desember i fjor vart han prøvelauslaten.

Stoltenberg forferda

– Vi kjem aldri til å la oss skremme av terrorisme og vil slå tilbake med alle middel, tvitra statsministeren i Austerrike, Sebastian Kurz.

Nato-sjef Jens Stoltenberg seier han er forferda over angrepet i Wien, og også over angrepet mot eit universitet i Kabul, der 19 menneske vart drepne.

– Dette er ei påminning om at terrorisme råkar alle og viser kor viktig det er å halde fram kampen mot IS. Kondolansane mine går til alle ramma, skriv Stoltenberg på Twitter.

Austerrike er i ferd med å innføre strengare koronarestriksjonar, og måndag kveld var restaurantar og barar opne for siste gong på lenge.