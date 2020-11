USA kan igjen få seg ein presidenthund – eller to

utenriks

Biden har to schæferhundar kalla «Champ» og «Major», som venteleg flyttar inn i Det kvite hus dersom den demokratiske kandidaten vinn presidentvalet.

Trump har tidlegare antyda at han fryktar å verke falsk dersom han får seg ein hund.

– Korleis ville det sjå ut om eg gjekk tur med ein hund på plenen føre Det kvite hus? Eg veit ikkje, eg føler ikkje det er bra. Det kjennest litt falskt for meg, sa Trump under eit arrangement i El Paso i fjor.

Hundespørsmålet har no vorte eit lite sidetema i valkampen i USA. Ei gruppe som kallar seg «Hundeelskarar for Joe» har nemleg starta ein kampanje som peikar på at Trump er den første presidenten på over eit hundreår som ikkje har hund, skriv Huffington Post.

Om påstanden stemmer har vore oppe til diskusjon sidan Harry Truman, som var president frå 1945-53, gav vekk førstehunden sin «Feller».

Men ifølgje faktasjekknettstaden Snopes, er det rett at Donald Trump er den første presidenten sidan William McKinley (president frå 1897-1901) som ikkje har hatt hund.

