Portugal erklærer helsekrisetilstand

– Vi foreslår å erklære krisetilstand for preventive formål, for å unngå at det oppstår juridisk uvisse, seier Costa.

Portugal innfører nye koronarestriksjonar i størsteparten av landet onsdag. Tiltaka inneber mellom anna pålegg om heimekontor for alle som kan, og det blir innført ei «borgarplikt» om å halde seg heime mest mogleg. Skulane blir førebels haldne opne.

Måndag heldt landet ein nasjonal sørgedag for å minnast dei som har døydd med koronaviruset. Dagen vart innleidd med eit minutts stille i ein seremoni utanfor presidentpalasset i hovudstaden Lisboa. Det portugisiske flagget vaia på halv stong.

Med drygt 2.500 dødsfall og 144.000 stadfesta koronatilfelle har Portugal likevel sleppt frå pandemien langt lettare enn nabolandet Spania.

