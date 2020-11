Minst 32 drepne i massakre i Etiopia – opprørsgruppe blir mistenkt å stå bak

utenriks

– Dei offisielle tala er på 32 sivile, men førebelse bevis som EHRC har fått tilgang til, tyder på at det er veldig sannsynleg at tala er høgare, heiter det i ei fråsegn frå EHRC, Etiopias organ for menneskerettar.

Massakren skjedde søndag kveld i Guliso-området, der væpna menn likviderte sivile, dei fleste av dei frå Amhara-befolkninga, ifølgje lokale styresmakter.

– Kvinner, barn, eldre og unge vart utsette for drap, bortføringar og skadar, heiter det i ei fråsegn frå dei nemnde styresmaktene.

Dei mistenkjer at opprørsgruppa Oromo Liberation Army (OLA) står bak massakren. Ingen har førebels teke på seg ansvaret.

Etiopias statsminister og fredsprisvinnar i fjor, Abiy Ahmed, fordømmer det «hjarteskjerande» angrepet.

– Etiopias fiendar lovar å anten styre landet eller øydeleggje det, og dei gjer alt dei kan for å oppnå dette. Blant taktikkane deira er å væpne sivile og gjennomføre barbariske angrep basert på identitet, seier han.

Omoro-befolkninga og Amhara-befolkninga er i ein langvarig konflikt med kvarandre, og Omoro-befolkninga skuldar Amhara-befolkninga for å marginalisere dei.

