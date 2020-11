Merkel ber om tysk disiplin for å redde julefeiringa – avlyser nyttårsfestar

utenriks

– Viss vi alle er forsiktige i november, kan vi tillate oss sjølv meir fridom i jula. Men eg trur ikkje det blir nokon store, støyande nyttårsfestar, seier Merkel.

Måndag stengde restaurantar, utestader, kinoar, teater og treningssenter over heile Tyskland i ein månad, i eit forsøk på å stagge koronaviruset fram mot jul. Merkel åtvarar om at kapasiteten til helsevesenet i landet står på spel.

– Om denne store fellesinnsatsen gjer nokon forskjell i november, kjem ikkje an på reglane, men om desse reglane blir følgde, sa Merkel på ein pressekonferanse måndag, på første dag med nye restriksjonar.

Straffar halvhjarta innsats

I mesteparten av landet er det no berre lov å samlast ti personar frå to hushald utandørs. Innanlandsturisme er meir eller mindre forbode. Etter at fotballsupporterar slapp inn på stadion igjen på starten av sesongen, er dei no stengde ute på nytt. Musea i landet er òg stengde.

– Kvart individ har makt til å snu dette til felles suksess – til eit vendepunkt der vi går tilbake til å kunne spore pandemien, seier Merkel.

Dei siste tala viser at smittekjelda er ukjend i 75 prosent av smittetilfella i Tyskland. Landet har no langt fleire nye daglege smittetilfelle enn i starten av pandemien i mars og april, men samtidig er òg testkapasiteten vesentleg høgare.

Ifølgje statsministeren risikerer ein at helsevesenet blir overbelasta på nokre veker viss intensivavdelingane held fram med å bli fylte opp i same tempo som i dag. Ho ser fram til det ho håpar blir ein «uthaldeleg» desember.

– Viruset straffar halvhjarta innsats, strekar ho under.

Nokre lyspunkt

November-nedstenginga er mindre streng enn Tysklands første runde med restriksjonar.

Restaurantar får framleis servere mat til henting eller levering på døra. Dei fleste butikkar får framleis halde ope, og det gjeld òg frisørane i landet. Skular og barnehagar er òg opne.

Tyskland melde om 12.097 nye tilfelle av koronaviruset det siste døgnet, noko som gjer at det samla talet tilfelle no ligg på 545.000. 49 nye dødsfall vart rapporterte inn til Folkehelseinstituttet Robert Koch, og det samla talet ligg på 10.530.

