Johnny Depp tapte injuriesak i Storbritannia

Depp saksøkte avisa etter at eit oppslag beskreiv han som ein konemishandlar med sinneproblem. I retten i London i sommar avviste han sjølv skuldingane.

57-åringen erkjende i retten at han nokre gonger har utvist sinne med «destruktiv oppførsel», men understreka at det ikkje betyr at han har eit sinneproblem.

Motparten førte den tidlegare kona hans, Amber Heard (34), som vitne. Ho har skulda eksmannen for å ha mishandla henne og har samanlikna han med den dømde overgriparen Harvey Weinstein.

Depps forsvarar omtalte Heard som ein notorisk løgnar som har funne på historier om mishandling.

