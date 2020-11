Ingen Muhammed-karikaturar i avisannonsar i Danmark

utenriks

Teiknarane gav tidlegare måndag beskjed om at dei ikkje hadde noka interesse i at det høgreorienterte og islamfiendtlege partiet skulle bruke teikningane i annonsar i danske aviser.

Måndag kveld opplyser partiet at annonseplanen blir skrinlagd, og at det vil returnere pengane det har samla for å finansiere kampanjen.

Weekendavisa og Berlingske sa seg villig til å trykkje teikningane, medan Jyllands-Posten er blant dei som sa nei.

Avisa fekk i 2005 merksemd verda over etter at ho trykte fleire karikaturteikningar, mellom anna ein av profeten Muhammed med ei bombe i turbanen. Karikaturane førte til dødstruslar og ein stor boikottkampanje mot Danmark i fleire muslimske land.

Charlie Hebdo er eit venstreorientert, satirisk magasin som har trykt både karikaturar av Muhammed og ei rekkje andre teikningar av politikarar og mektige personar. I 2015 vart redaksjonen angripen av ytterleggåande islamistar, og ti tilsette vart drepne, blant dei fleire teiknarar. No seier bladet nei til at Nye Borgerlige kan bruke teikningane, noko bladet grunngir med at teiknarane ikkje er samde i nokre av meiningane til partiet.

– Etter konsultasjon med teiknarane har Charlie Hebdo bestemt seg for ikkje å inngå ein avtale med dette politiske partiet, som dei ikkje deler nokon som helst synspunkt med, heiter det i ei fråsegn frå bladet.

Nye Borgerlige vart stifta i 2015 og har no fire representantar i Folketinget.

