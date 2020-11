Gode tal for amerikansk industriproduksjon

utenriks

Institute for Supply Management, som er ei samanslutning for innkjøpssjefar, opplyste måndag at produksjonsindeksen auka med 3,9 prosentpoeng til 59,3 prosent i oktober. I september låg indeksen på 55,4 prosent.

Barometeret er ein viktig peikepinn på kor godt det går for amerikanske industribedrifter. Alle noteringar over 50 prosent tyder på vekst, og ikkje sidan september 2018 har talet vore så høgt.

Frå mars til mai fall tala til eit nivå som signaliserer økonomisk tilbakegang. Det skjedde samtidig som store delar av USA stengde ned for å bremse koronasmitte.

(©NPK)