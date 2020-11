Franske muslimar fordømmer boikott

utenriks

– Det er tider då vi må vise solidaritet med landet vårt, som har vorte ramma av urettelege angrep i fleire veker, skriv stormoskeane i Paris og Lyon og dessutan fleire andre grupper i ei fråsegn måndag.

Dei understrekar at Frankrike har pressefridom, og at regjeringa ikkje kan fortelje medium om dei skal publisere eller ikkje publisere karikaturar av profeten Muhammed

Påstandane om at den franske staten utset franske muslimar for rasisme, og dessutan at det finst ein offisiell politikk prega av antimuslimsk hat, er skamlause løgner», skriv dei vidare.

Tidlegare måndag vart det halde eitt minutts stille ved alle franske skular til minne om læraren Samuel Paty, som vart påført fleire knivstikk for deretter å få hovudet skore av etter å ha vist Muhammed-karikaturane i undervisning om ytringsfridom.

