Frankrike vil forby ytterleggåande tyrkisk gruppe

Forbodet kjem etter at eit minnesenter for massedrapa på armenarar under Det osmanske riket vart tilgrisa med slagord i helga.

Innanriksminister Gérald Darmanin opplyste måndag at forbodet skal behandlast av regjeringa onsdag denne veka.

Minnesenteret ligg utanfor Lyon og er laget for å heidre dei opptil 1,5 millionar armenarane som vart drepne i perioden mellom 1914 og 1923. I helga vart namnet til gruppa Grå ulvar og RTE, ei forkorting for namnet til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, malt på bygningen.

