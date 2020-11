Ekspertar stridast om eventuell Trump-exit

utenriks

Om meiningsmålarane denne gongen får rett, og Donald Trump taper kampen om Det kvite hus, er det framleis over to månader til innsetjinga av etterfølgjaren Joe Biden 20. januar neste år.

Kva Trump i tilfelle vil bruke denne tida på, er no gjenstand for heftige spekulasjonar.

1. Spele golf

Om Biden vinn ein soleklar siger, trur mange at Trump ganske enkelt vil pakke saman og dra til Florida for å dyrke golfinteressa. Blant dei er Sigrid Rege Gårdsvoll frå nettstaden amerikanskpolitikk.no.

– Eg trur han kjem til å miste interessa relativt kjapt dersom det er heilt klart at han taper. Han har jo aldri vore særleg gira på sjølve jobben, men mest på merksemda rundt. Men her er mange usamde med meg, seier Gårdsvoll til NTB.

Også USA-kjennar Jan Arild Snoen forventar at Trump då vil forlate embetet utan altfor mykje bråk.

– Han vil furte, men eg trur ikkje han ønskjer stempelet som USAs dårlegaste tapar som ettermælet sitt. Men han har eit temperament og eit ego – og det kan slå begge vegar, seier Snoen.

2. Sabotere

Professor i statsvitskap ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey, trur på si side at Trump neppe vil ta capsen sin og gå stille ut av døra, men gjere det han kan for å stikke kjeppar i hjula for Biden.

– Han hatar å tape. Derfor trur eg han kjem til å prøve å øydeleggje så mykje han kan, og tvinge igjennom så mykje som mogleg i den tida han har att gjennom å skrive ut presidentordrar. Han kan til dømes ta bort reguleringar innan klimapolitikken, der han har sett som mål å ta bort ein god del av reguleringsstyresmakta i staten.

– Dette kan øydeleggje mykje. Det tek tid å byggje ting opp att, understrekar ho.

Trump kan òg innkalle Senatet for å til dømes gjere fleire dommarutnemningar, meiner Gårdsvoll.

3. Juridisk skyttargravstaktikk

Om det blir eit jamt resultat, tyder allereie mykje på at valet vil bli advokatmat for begge sider i lang tid framover. USA har aldri før opplevd større juridisk tautrekking om eit val – og det allereie før det har funne stad.

– Trump kjem til å bruke dei siste månadene til å kjempe imot resultatet med all kraft. Men uansett resultat vil det bli utfordra i rettsvesenet. På begge sider står advokatane klare. På begge sider er det kasta stor tvil om heile prosessen, seier Bailey.

Formelt skal valkollegiet komme saman 14. desember for å velje den neste presidenten, medan Kongressen skal godkjenne avgjerda 6. januar. Amerikanske medium peikar på at det verste scenarioet ikkje er at Trump avviser valresultatet, men at han bruker makta si til å hindre at det blir teke ei avgjerd i hans disfavør.

– Trump kan, med hjelp av sine republikanske allierte, stanse ein juridisk eintydig siger for Biden i valkollegiet og Kongressen. Han kan hindre ein konsensus om eit resultat og bruke denne uvissa til å halde fast ved makta, skriv magasinet The Atlantic.

Kva som då vil skje, er det ingen som veit.

Benådingar

Amerikanske medium spekulerer òg i om Trump vil bruke dei eventuelle siste månadene sine på å gje nåde til forretningspartnarar og folk rundt seg mot både noverande og framtidige etterforskingar.

– Han kan til og med tenkjast å benåde seg sjølv, noko ingen president før han har gjort, seier Andrew Weissmann, som deltok i etterforskinga til Robert Mueller av påståtte band mellom Trump og Russland, til Bloomberg News.

– Dersom Trump taper, er det lite som vil stoppe han, meiner Weissman.

