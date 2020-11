Biden seier USA er ferdig med kaos – Trump trur på siger

utenriks

– Det er på tide at Donald Trump pakkar saman og reiser heim, sa Biden på eit valkamparrangement i Ohio.

Dagen før valet har utfordraren ei lita, men jamn leiing over Trump på meiningsmålingane i alle dei seks vippestatane. I tillegg har republikanske bastionar som Georgia og Texas segla opp som moglege vippestatar.

Biden lova å få koronapandemien under kontroll viss han blir vald. – Vi har fått nok av kaoset. Vi har fått nok av twitter-meldingane, sinnet, hatet og ansvarsløysa, sa han.

– Vi vinn uansett

Eit gjennomsnitt av dei siste landsdekkjande meiningsmålingane gir Biden ei oppslutning på 51,1 prosent, mot 43,9 prosent for Trump.

Presidenten langa på eit valkampmøte i Fayetteville i Nord-Carolina ut mot «falske» meiningsmålingar og sa han ligg godt an på «ekte» meiningsmålingar. – Eg ser desse falske meiningsmålingane. Vi kjem til å vinne uansett, sa Trump. Han seier at ting ser veldig lyst på dei «ekte» meiningsmålingane.

Førebudd på kaos

USA er førebudd på at det vil bli demonstrasjonar når valresultatet blir klart. I sentrum av Washington har mange forretningar sperra for vindauga i frykt for at det vil bli øydeleggingar når valresultata kjem.

NBC News skriv at det skal setjast opp eit gjerde rundt Det kvite hus som det ikkje skal vere mogleg å ta seg over.

Medan Trump gong på gong har varsla om venstreekstremistar som skapar bråk, gjorde hans eigne støttespelarar seg notert søndag. I Texas vart ein buss tilhøyrande Bidens valkamporganisasjon omringa av bilar med Trump-tilhengjarar som prøvde å presse han av vegen.

FBI etterforskar saka, Biden fordømmer hendinga, medan Trump hyllar dei ansvarlege som patriotar.

