Biden fordømmer forstyrrande Trump-tilhengjarar

Fleire stader i USA har Trump-tilhengjarar gripe inn mot Bidens valkampapparat med mål om hinder dei i å drive valkamp.

I Texas vart ein Biden-buss omringa og prøvd pressa av vegen. President Trump publiserte videoen på Twitter og skreiv «I LOVE TEXAS!».

– Vi har aldri opplevd noko liknande. Vi har i alle fall aldri hatt ein president som meiner det er ein bra ting, sa Biden då han søndag besøkte Philadelphia i Pennsylvania.

FBI opplyser at dei er kjende med hendinga i Texas og at dei etterforskar saka. President Trump meiner det er feil bruk av ressursar, noko han gav uttrykk for natt til måndag.

– Etter mi meining har desse patriotane ikkje gjort noko gale. FBI og justisdepartementet burde i staden etterforske terroristane, anarkistane og agitatorane i Antifa, som spring rundt og brenner ned byane våre styrt av Demokratane og skadar folk, torar Trump på Twitter.

Antifa er ei løyst samansett venstrevridd rørsle Trump gjentekne gonger har retta søkjelyset mot etter tidvis valdelege demonstrasjonar mot institusjonell rasisme og politivald i USA.

Biden refererte òg til ei hending der Trump-tilhengjarar prøvde å blokkere ein større veg i New Jersey.

