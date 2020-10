Walmart fjernar våpen og ammunisjon frå hyllene i USA

utenriks

Butikkjeda tok avgjerda etter to netter med opptøyar og portforbod i Philadelphia, der ein psykisk sjuk 27-åring vart skoten og drepen av politiet måndag.

Frykt for uro i samband med presidentvalet neste veke har òg bidrege til at Walmart har bestemt seg for mellombels å fjerne pistolar, revolverar og rifler frå hyllene.

Kundane skal framleis få kjøpe våpen og ammunisjon dersom dei spør om det, opplyser Walmart.

Hittil i år er det selt 17 millionar handvåpen i USA, meir enn noko anna år i historia.

(©NPK)