To menn dømde til 18 års fengsel etter Westgate-terror

Mohamed Ahmed Abdi og Hassan Hussein Mustafa vart funnen skuldige i å ha hjelpt dei fire angriparane frå den al-Qaida-tilknytte somaliske islamistgruppa al-Shabbaab.

Under rettssaka, som har gått føre seg sidan 2014, kom det ikkje fram at mennene gav materiell hjelp til angriparane. Ifølgje dommen var dei derimot i konstant kontakt med dei, på ein måte som avslørte at dei var meir enn venner.

Westgate-kjøpesenteret i hovudstaden i Kenya vart storma av fire tungt væpna menn 21. september 2013, blant dei den 23 år gamle norsksomaliaren Hassan Mohammed Dhuhulow frå Larvik.

Angriparane skaut vilt rundt seg, kasta granatar og forskansa seg på senteret i fire dagar før dei vart overmanna og drepne av kenyanske tryggingsstyrkar.

Al-Shabbaab tok på seg ansvaret for angrepet og opplyste at det var hemn for at Kenya hadde intervenert militært i Somalia.

