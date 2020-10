Franskmenn hamstrar dopapir og kontorutstyr

utenriks

Nedstenginga, som skal vare til minst 1. desember, gjer at jobbing frå heimekontor blir normalen, slik situasjonen òg var under den første nedstenginga tidlegare i år.

Elektronikkprodukt og blekk til skrivarar var derfor andre varer som gjekk unna torsdag. Mange sportsbutikkar var utselde for yogamatter.

– Eg hamstrar, sidan vi ikkje veit når dette vil vere over, seier Catherine Debeaupuis, som gjorde innkjøp i ein elektronikkbutikk i sentrum av Paris.

Frisørsalongar måtte avvise kundar. 60 år gamle Oulaya var blant dei heldige som klarte å få time i ein salong aust i Paris.

– Gi meg ein klipp som kjem til å vare ei stund, sa ho.

I La Défense vest i Paris drog tilsette til jobben for å setje over kontortelefonar til mobiltelefonar og for å vatne kontorplantane for siste gong på lenge.

Fleire arbeidarar vart observerte drassande med koffertar som dei fylte opp med kontorutstyr til å bruke på heimekontor.

Dystre tal

Finansminister Bruno Le Maire anslår at nedstenginga vil forårsake nærare 15 prosent nedgang i den økonomiske aktiviteten i landet. Regjeringa skal derfor prøve å demme opp for det med å stille 15 milliardar euro til rådvelde kvar månad i hjelp til ramma delar av næringslivet.

I underkant av 33 millionar menneske følgde kunngjeringa til president Emmanuel Macron onsdag om å stengje ned landet. Då hadde han fem dagar før sagt at det var for tidleg å vurdere nedstengingstiltak.

I talen sa presidenten at sjukehuset i landet snart kjem til å bli overfløymd av eit virus som spreier seg med ein fare som sjølv ikkje dei mest pessimistiske kunne sjå for seg.

Koronastatistikken torsdag viste 47.637 nye smittetilfelle den siste 24-timarsperioden og 235 koronarelaterte dødsfall.

Munnbindpåbod

I nasjonalforsamlinga torsdag bua fleire folkevalde mot statsminister Jean Castex, som forsikra at alle var klare over at andre bølgja til viruset var på veg. Med 399 mot 27 stemmer vart nedstenginga vedteken.

Castex sa at alle skulebarn som er over seks år, no må bruke munnbind i skuletimane. Fram til no har munnbind berre vore påbode for elevar over elleve år.

– Det er for å verne alle barna våre, lærarar og foreldre, sa Castex.

Castex åtvara om at den andre virusbølgja kjem til å føre til fleire dødsfall enn den første bølgja i mars.

Nye avgrensingar

Nedstenginga som no har tredd i kraft, betyr at folk kan forlate heimane sine berre dersom dei har med seg eit signert sertifikat som grunngir kvifor dei må gå ut – anten det måtte vere for å handle mat, frakte barn til skulen, dra til jobben i tilfelle der det ikkje er mogleg å arbeide heimanfrå, dra til sjukehus eller apotek.

Slike sertifikat må òg folk vise fram om dei berre vil ut på ein joggetur eller gå tur med hunden – aktivitetar som elles er avgrensa til éin time i døgnet og innanfor 1 kilometer frå bustaden.

Vidare er det sett ei grense på maksimalt 30 pårørande som kan vere til stades i gravferder, og maksimalt seks personar i bryllaup.

Bryt ein dei nye mellombelse reglane, risikerer ein ei bot på 135 euro, sa Castex torsdag.

(©NPK)