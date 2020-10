EU varslar rettslege skritt mot ungarsk asylregel

utenriks

Den nye regelen krev at personar frå land utanfor EU som ønskjer å søkje asyl i Ungarn, først må oppsøkje ein av ambassadane i landet og opplyse om dette. Deretter må dei få eit innreiseløyve for å søkje om asyl. Regelen er eitt av tiltaka landet innførte for å handtere koronapandemien.

EU-kommisjonen meiner kravet inneber ei ulovleg innskrenking i høvet til å søkje asyl, sidan regelen ser bort frå personar som allereie er i landet eller ved grensa. Ungarn har to månader til å svare på varselet.

