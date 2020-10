utenriks

– Vi er i svært tett kontakt time for time, fordi forhandlingane no er intensiverte, seier Ursula von der Leyen, ifølgje The Guardian.

– Det er god framdrift, men det er to avgjerande område – fisk og rettvise konkurransereglar – som vi gjerne vil sjå meir framgang på, seier ho.

Nettopp fiskeri og konkurransereglar har vore blant dei vanskelegaste temaa sidan forhandlingane starta, i tillegg til ein mekanisme for å løyse konfliktar knytt til avtalen.

(©NPK)