utenriks

Politiet i fylket Hampshire melde torsdag kveld at mennene, som sneik seg om bord på tankskipet Nave Andromeda i Lagos, er lauslatne frå varetekta til politiet inntil vidare. Likevel er dei no arresterte av grensestyresmaktene.

Mennene var mistenkte for å ha prøvd å kapre det liberiskregistrerte skipet. Etterforskarar seier dei trua mannskapet, som søkte tilflukt i kahyttene. Skipet låg for anker sør for England då hendinga skjedde søndag.

