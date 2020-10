utenriks

Pave Frans ber for offera, heiter det i ei fråsegn frå talspersonen til Vatikanet, Matteo Bruni.

– Åtaket i dag har sådd død inn i ein stad for kjærleik og forsoning, heiter det i fråsegna.

Biskopen i Nice, Andre Marceau, har uttalt til AFP at han håpar eit sinnelag for tilgjevinga vinn fram og at ein får til dialog mellom religionar i etterkant av angrepet.

