Tidlegare Labour-leiar Jeremy Corbyn suspendert frå partiet

– I lys av kommentarane han har komme med i dag, og at han ikkje har trekt dei tilbake, har partiet Labour suspendert Jeremy Corbyn inntil ei det er gjennomført ei gransking, seier ein talsperson.

Likestillings- og menneskerettskommisjonen EHRC har granska korleis partiet har handtert varsel om antisemittisme. I rapporten sin konkluderer EHRC med at Labour braut likestillingslova. Det vart òg funne døme på at Corbyns leiargruppe tona ned, rakka ned på og neglisjerte klager frå jødiske partimedlemmer. I enkelte tilfelle blanda leiinga seg også inn for å støtte nære allierte.

I ein reaksjon på funna understrekar Corbyn at antisemittisme er avskyeleg. Han påpeika òg at det vart sett i verk tiltak for å få bukt med problemet i 2018. Samtidig la Corbyn til at han ikkje var einig i alle funna kommisjonen har gjort.

– Omfanget av problemet vart òg dramatisk blåse opp av politiske årsaker av motstandarane våre i og utanfor partiet, så vel som media, la han til.

Starmer lovar handling

Noko av det første den noverande partileiaren gjorde då han tok over etter Corbyn, var å beklage overfor britiske jødar. I motsetning til forgjengaren seier Starmer at han vil ta til seg alle funna frå den to år lange granskinga.

– Eg synest dette var vond lesing, og dette er ei skam for Labour, sa han då rapporten vart lagt fram. Han beklaga igjen overfor dei jødiske medlemmene, som melde seg ut i hopetal.

– Partiet aksepterer rapporten i sin heilskap. Eg kan love at eg vil handle. Labour skal aldri svikte dykk igjen. Og aldri meir skal vi la vere å ta tak i antisemittisme, var beskjeden frå Starmer. Han vil ikkje seie om han kjem til å ekskludere Corbyn, men seier det har vore ein kollektiv svikt i leiinga av partiet.

– Dei som fornektar problemet, er ein del av problemet, legg han til.

Vart trua med valdtekt

Luciana Berger er tidlegare parlamentarikar og éin av dei jødiske medlemmene som forlét partiet då Corbyn var leiar. Ho ser på rapporten som ei oppreisning. Ho fortel at Corbyn-tilhengjarar har trua henne med syreangrep, knivstikking og valdtekt.

– Partiet la til rette for ein ukultur med mobbing, fordommar og skremselstaktikk overfor jødiske personar i eigne rekkjer. Heile vegen gjorde Corbyn dette mogleg, har ho skrive i bloggen sin.

Fleire jødiske organisasjonar i Storbritannia seier rapporten er «ein knusande dom over det Labour gjorde mot jødar under Jeremy Corbyn og forbundsfellane hans».

– Vi er glad for det Keir Starmer har gjort så langt, men ein skal ikkje undervurdere omfanget av den utfordringa som ventar, seier dei i ei fråsegn.

Frå Israel-kritikk til antisemittisme

Corbyn stod fram som leiarkandidat i 2015 etter fleire tiår med sosialistisk aktivisme, inkludert kamp for palestinske saker. Blant tilhengjarane hans glei kritikk av Israel ofte over i antisemittiske klisjear og antijødiske konspirasjonar.

– Granskinga vår peikar på ei rekkje område der partiet og måten leiinga har handtert antisemittisme på, ikkje var tilstrekkeleg. Det finst det inga unnskyldning for, og det verkar som eit resultat av manglande vilje – ikkje evne – til å ta tak i antisemittisme, seier fungerande styreleiar i EHRC Caroline Waters.

Sjølv om kommisjonen har funne tre brot på likestillingslova, tilrår dei ikkje å gå til sak mot partiet. I staden må Labour innan 10. desember leggje fram ein plan for å rette opp der det har svikta.