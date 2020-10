Terroretterforsking i gang etter knivangrepet i Nice

utenriks

Nice-ordførar Christian Estrosi seier alt tyder på at angrepet er eit terrorangrep. Estrosi uttalte til journalistar på staden at gjerningsmannen ropte «Allahu Akbar» (Gud er størst på arabisk) gjentekne gonger.

Ein person skal ha fått halsen skoren over og to andre skal vere knivstukne i hel i angrepet ved Notre-Dame-kyrkja like ved hovudgata i Nice. Det er eit ukjent tal skadde.

Den antekne gjerningsmannen skal vere arrestert og køyrd til sjukehus, og skal truleg ha handla åleine.

Påtalemakta og politiet seier at ei etterforsking av angrepet som terrorhandling allereie er i gang.

Motivet er framleis uklart, men situasjonen i Frankrike er spent for augneblinken etter drapet på læraren Samuel Paty i Paris og strid om karikaturar av profeten Muhammed.

