Tenåring i Hongkong sikta for lausrivings-aktivisme

Tony Chung møtte i retten sikta for lausrivings-aktivisme, kvitvasking av pengar og komplott for å publisere oppviglersk materiale. To dagar før vart han arrestert i ein kaffibar overfor det amerikanske konsulatet av sivilkledd politi.

Han blir sitjande i varetekt fram til neste rettsmøte 7. januar, og under den nye nasjonale sikkerheitslova som Beijing har pålagt Hongkong, risikerer han alt mellom 10 år i fengsel eller livstid dersom han blir dømd.

Chung er tidlegare medlem i gruppa Student Localism, som ønskjer å lausrive Hongkong frå Kina. Gruppa hevdar sjølv å ha oppløyst laget i Hongkong før sikkerheitslova tredde i kraft, men opererer framleis internasjonalt.

Ei lite kjend gruppe som kallar seg Friends of Hongkong har uttalt at dei hadde prøvd å hjelpe Chung med å komme seg inn i det amerikanske konsulatet for å søkje asyl. Det har ikkje vore mogleg for Chung å kommentere denne påstanden. Det er svært uvanleg for eit konsulat å gi asyl.

