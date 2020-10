Mobile vallokale sett opp i skogbrannherja California

utenriks

Dei mange skogbrannane som har herja California dei siste månadene, har òg fått konsekvensar for valdeltakinga.

I Santa Cruz fylke brende over 900 bustader ned tidlegare i haust. Det førte til at innbyggjarane her ikkje kunne få tilsendt stemmesetlar i posten.

Andre slit med fysiske og psykiske etterverknader av brannane og kan ha problem med å stå timevis i kø ved vallokala på sjølve valdagen. Det er òg mange som fryktar koronasmitte.

Styresmaktene i Santa Cruz har derfor sendt ut ei rekkje mobile vallokale, bilar som køyrer rundt, slik at så mange som mogleg skal få stemt, skriv nettstaden Patch Santa Cruz.

(©NPK)