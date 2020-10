Kraftig vekst i USA, men ekspertane åtvarar

utenriks

USAs bruttonasjonalprodukt voks med 7,4 prosent i månadene juli, august, samanlikna med kvartalet før.

I andre kvartal fall likevel BNP med 9 prosent, samanlikna med kvartalet før.

BNP ligg dermed framleis 3,5 prosent under nivået frå fjerde kvartal i fjor.

Bremsar opp

Veksten er òg i ferd med å bremse opp, viser tal frå styresmaktene.

Årsaka er, ifølgje analytikarane, først og fremst at koronapandemien har skote ny fart med dei følgjene dette får for det amerikanske næringslivet, og dessutan at det ikkje har komme noka ny krisehjelp frå Kongressen.

Sjeføkonom Gregory Daco ved Oxford Economics åtvarar derfor mot å lese for mykje ut av veksttala for tredje kvartal.

– Dei fortel lite, om noko, om kva som kjem til å skje i inneverande kvartal, seier han.

Falskt inntrykk

– Den sterke BNP-auken gir eit falskt inntrykk av den verkelege helsetilstanden i økonomien. Mykje av veksten i tredje kvartal var etterdønningar etter den raske framgangen frå mai til juli, ifølgje Daco.

Han trur amerikansk økonomi først ved utgangen av 2021 vil ha henta seg inn igjen og vere på same nivå som før koronapandemien ramma.

751.000 amerikanarar har søkt om arbeidsløysetrygd den siste veka, det lågaste talet sidan mars, men talet er framleis historisk høgt og eit teikn på at mange arbeidsplassar har forsvunne.

Høg arbeidsløyse

Den offisielle arbeidsløysa er no på 7,9 prosent og også den historisk høg, sjølv om ho var nesten dobbelt så høg i vår.

22 millionar jobbar har forsvunne under pandemien, og 10,7 millionar av dei har enno ikkje komme tilbake.

President Donald Trump bruker likevel tala frå tredje kvartal for alt det er verdt, fem dagar før valet.

– Størst og best i historia, tvitrar han.

– Neste år vil bli FANTASTISK!!! Eg er så glad for at desse BNP-tala kom ut før 3. november, la han til.

(©NPK)