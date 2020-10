Frankrike hevar beredskapsnivået til topps

utenriks

Castex fordømmer angrepet, som han kallar både barbarisk og feigt.

– Eg vil hylle innblandinga frå tryggingsstyrkane våre. Det nasjonale politiet, spesialpolitiet og lokalpolitiet i Nice som gjekk fram og gjennomførte arrestasjonen. Eg vil hylle den eksemplariske reaksjonen deira, roa og profesjonalismen, seier Castex.

Han varslar òg at Frankrikes terrorberedskap, det såkalla Vigipirate-programmet, no skal hevast til det høgaste nivået. I heile landet er nivået no auka til skarlagensraudt, som betyr at eit angrep truleg er nært.

