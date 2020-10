Forskar spår fleire angrep etter terrorangrepet i Nice

utenriks

Den svenske terrorforskaren trur ikkje situasjonen kjem til å roe seg, men at Frankrike vil stå overfor trusselen om fleire angrep i tida som kjem. Torsdag vart fleire drepne då ein mann gjekk til angrep på Notre-Dame-kyrkja i Nice.

– Det skjer innanfor rammene av ein konfrontasjon som berre blir trappa opp. I tillegg har du karikaturstriden. Han er ikkje ny, men han kan utløyse ekstrem vald, seier Ranstorp, som er terrorforskar ved den svenske forsvarshøgskulen.

Han viser til karikaturstriden som har oppstått etter at historielæraren Samuel Paty for drygt to veker sidan fekk halsen skoren over etter å ha vist Muhammed-karikaturar i undervisning om ytringsfridom.

– To halshoggingar på kort tid, det skaper ei radikalisering og ei polarisering i samfunnet. Målet er å skape reaksjonar og krig mellom ulike grupper i samfunnet, seier Ranstorp.

Han omtaler Frankrike som stormauget i konfrontasjonen mellom dei sekulære samfunna og islamistisk terrorisme.

– Dei kjem berre til å stålsetje seg, noko som inneber at vi sikkert kjem til å sjå fleire slike angrep i Frankrike, seier Ranstorp.

Dette har skjedd i samband med knivangrepet i Nice torsdag morgon:

* Like etter klokka 9 vart det rapportert om at ein mann hadde gått til angrep med kniv inne i Notre-Dame-kyrkja i sentrum av Nice.

* Ein mann i 20-åra sprang frå staden, men vart skoten i skuldra av politiet klokka 9.10. Mannen, som ikkje er identifisert, er køyrd til sjukehus.

* Tre menneske, mellom dei to kvinner, er døde. To døydde inne i kyrkja, medan den tredje døydde etter å ha klart å flykte frå kyrkja mot ein bar på andre sida av gata. Seks andre er såra.

* Hendinga blir etterforska som ei terrorhandling, men ingen personar eller grupper har teke på seg ansvaret for angrepet. Innanriksdepartementet har sett ned ei krisegruppe.

* Ordførar Christian Estrosi seier at Nice endå ein gong er åstaden for islamistisk terror. Han opplyser til medium at mannen som flykta frå kyrkja skal ha ropt «Allahu Akbar» (Gud er den største).

* President Emmanuel Macron har varsla at han reiser til Nice dei næraste timane.

(kjelder: BFMTV, Nice-Matin)

