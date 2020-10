Dronning Silvias bror er død

utenriks

Det stadfestar det svenske hoffet.

– Eg og familien min kjenner stor sorg og sakn etter broren min Walther, seier dronninga i ei fråsegn på nettsida til slottet.

Sommerlath vart 86 år gammal. Han flytta tidlegare i år inn på Drottningholm, den private residensen til kong Carl Gustaf og dronning Silvia. Ifølgje Expressen flytta han dit for å vere nær søstera si.

Bror til dronninga har tidlegare budd i Paris og no sist i Italia.

Han vart fødd i Brasil i 1934 og var ein av tre søsken. Dronning Silvia er den einaste attlevande i søskenflokken, etter at den eldste broren hennar, Ralph de Toledo Sommerlath, døydde i 2006.

Sommerlath-familien er naturleg nok svært kjend i Sverige. Familien har levd med skuldingar om at dei var nazistar før og under krigen, sidan far til dronninga var medlem av det tyske nazistpartiet.

Men Expressen har tidlegare avslørt at han hadde ei heilt anna rolle, og faktisk deltok i å smugle motstandsfolk og jødar ut av Tyskland og til Sverige.

