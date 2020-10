Britisk topprådgivar: Talet på koronainnleggingar kan bli tredobla i løpet av månaden

utenriks

Walport, som var den fremste vitskapsrådgivaren til den britiske regjeringa mellom 2013 og 2017, seier det berre er å følgje med på kva som skjer på den andre sida av Den engelske kanalen for å sjå kva som er på veg.

Tiltaka i Storbritannia i dag liknar på dei som er innførte i Frankrike og Spania, der styresmaktene slit med å få bukt med smitten og det daglege talet på nye tilfelle er svært høgt.

– Med dei noverande tiltaka våre er det lite som tilseier at det er like mykje sosial distansering som det var då vi først stengde ned, og derfor veit vi at risikoen er betydeleg for at talet på smittetilfelle vil halde fram med å stige, sa Walport til BBC onsdag.

Det er «ikkje urealistisk» at 25.000 menneske kan vere innlagde på sjukehus med covid-19 når kalenderen viser desember, opp frå 9.000 i dag, la han til.

Britiske helsestyresmakter registrerte 24.701 nye koronatilfelle og 310 dødsfall onsdag.

(©NPK)