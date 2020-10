Brexitframsteg på vanskeleg område gir nytt håp

utenriks

Partane er i ferd med å sluttføre eit felles dokument om statsstøtte, seier kjelder til Bloomberg. Storbritannia og EU skal òg ha nærma seg kvarandre i spørsmålet om korleis ein avtale skal handhevast.

Framstega under forhandlingane den siste veka gjer at håpet om å komme fram til ein avtale tidleg i november aukar, skriv Bloomberg. Saman med fiske har konkurransereglar og handheving av avtalen vore dei vanskelegaste spørsmåla heilt frå starten av forhandlingane.

For ei veke sidan kom samtalane i gang igjen etter at britane i fleire dagar vegra seg for å halde fram med å forhandle med EU, med mindre sistnemnde endra haldning ganske drastisk. Etter ei intens veke i London skal forhandlarane frå begge sider reise til Brussel torsdag. Der er det lagt opp til vidare samtalar fram til 4. november, skriv Politico.

Overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår, og håpet er å få på plass ein avtale om det framtidige forholdet mellom EU og dei utmelde britane innan den tida.

