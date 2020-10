Biden lovar LHBT-rettslov

utenriks

– Eg vil sørgje for at vedtaket av lova om like rettar blir ein topprioritet innan mine første hundre dagar, sa Biden i eit intervju med avisa Philadelphia Gay News.

– Dette er grunnleggjande for å sikre at ingen president igjen kan innskrenke borgarrettane til LHBT-personar, la han til, med tilvising til president Trump.

Biden understreka at Trump og Pence mellom anna har avgrensa moglegheita LHBT-personar har til å få helsehjelp, svekt moglegheita likekjønna par har til å adoptere og hissa til vald og hatprat mot LHBT-personar.

Biden understreka òg at han vil jobbe med å fremje LHBT-rettar internasjonalt.

