Belgiske sjukehus blir fylte opp – kan la koronasmitta gå på jobb

Det er no fleire koronapasientar ved belgiske sjukehus enn på noko tidspunkt i mars og april. Dei seinaste tala viser at 5.924 pasientar er innlagde på sjukehus, mot den gamle rekorden frå 6. april med 5.759. Tysdag vart det sett dagsrekord med 689 nye innleggingar, skriv The Bulletin.

Symptomfrie på jobb

Tala frå det belgiske folkehelseinstituttet Sciensano understrekar alvoret i situasjonen. Samtidig seier Sciensano at sjukehus «i svært eksepsjonelle omstende» kan be tilsette som har testa positivt, gå på jobb, dersom dei er symptomfrie. Det gjeld berre dersom ein har prøvd alle andre moglegheiter for å dekkje opp for manglane på personell, skriv Brussels Times.

Makskapasiteten kan bli nådd

Det er 993 pasientar på intensivavdelingar i landet, og virologar seier makskapasiteten på 2.000 pasientar kan bli nådd allereie 6. november. Fordi det blir kravd spesialkompetanse blant personalet, er det vanskeleg å auke kapasiteten. Om nødvendig kan tyske sjukehus ta imot pasientar frå nabolandet.

Belgia opplever for tida det største smittetrykket i Europa. Det er innført strenge restriksjonar på idrett og kulturliv, og alle serveringsstader er stengde. Det er òg portforbod om natta, og det blir venta ytterlegare innstrammingar.

