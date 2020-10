utenriks

Som respons på den aukande smitten har fleire byar og delstatar innført strengare tiltak for å få bukt med smitten. Særleg hardt ramma er statane i Midtvesten og sentralt i USA.

I snitt har landa registrert rundt 71.000 nye tilfelle kvar dag den siste veka, ein auke på omtrent 40 prosent frå snittet for to veker sidan, ifølgje New York Times.

USA er med drygt 9 millionar registrerte smittetilfelle og 232.084 koronadødsfall det landet i verda som er hardast ramma av pandemien.

(©NPK)