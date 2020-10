Tikhanovskaja håpar å besøkje Noreg

utenriks

– Noreg er så støttande og vakne overfor situasjonen vår. Eg håpar å få besøkje Noreg ein dag, seier Tikhanovskaja.

Ho og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) møttest digitalt onsdag, etter at det fysiske møtet vart avlyst grunna koronasituasjonen. Særleg Søreide uttrykte at dialog framleis er den einaste løysinga etter dei to månadene med uro sidan presidentvalet i august.

President Aleksandr Lukasjenko fekk offisielt om lag 80 prosent av stemmene, medan opposisjonen meiner det vart gjort massivt valfusk, og at Tikhanovskaja vann valet. Medan ho er i eksil i Litauen, har det vore kontinuerlege massedemonstrasjonar i landet, og det går no føre seg ein generalstreik.

Takkar for støtta

Tikhanovskaja takka Noreg for støtta regjeringa gir til den kviterussiske opposisjonen i kampen sin.

– De skjønner kvifor vi kjempar, seier ho.

Den kviterussiske journalisten Franak Viacorka, som også deltok i nettmøtet, peika på at Noreg og norske organisasjonar har støtta det kviterussiske sivilsamfunnet i lang tid.

– Dette er vår kamp. Vi håpar jo meir kan gjerast internasjonalt, men vi kan ikkje krevje meir. Vi er glade for all merksemda og hjelpa vi får, seier Tikhanovskaja.

– Treng hjelp no

Samtidig ber ho om raskare og meir handlekraft frå internasjonale leiarar.

– Vi treng hjelp no, ikkje om eit par månader. Folk lir no, seier opposisjonsleiaren.

Søreide legg likevel vekt på at det er kampen til den kviterussiske opposisjonen.

– Vi kan prøve å hjelpe til med å krevje eit fritt og rettvist nyval, slik at kviterussarane sjølv kan avgjere. Vi skal ikkje bestemme for dei, seier utanriksministeren.

Ho seier det er svært viktig at ein prøver å halde merksemda og trykket oppe.

– Det er ein reell fare for at på eit tidspunkt blir saka forbigått av andre ting på dagsordenen, seier Søreide.

