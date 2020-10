Paris forbi Heathrow som den største flyplassen i Europa

utenriks

– For første gong har Charles de Gaulle gått forbi Heathrow, med Amsterdams Schiphol og Frankfurt like bak, skriv Heathrow i ei pressemelding.

Selskapet som driv flyplassen åtvarar, og seier Storbritannia har gitt frå seg det kommersielle overtaket. Reiserestriksjonar og tregleik med å innføre koronatesting får skulda for at Heathrow har mista hegemoniet sitt.

– Alle dei tre konkurrentane på kontinentet har innført testregime. Den britiske regjeringa har varsla at ho ønskjer å innføre testing av reisande frå høgrisikoområde innan 1. desember for å bidra til ein ny start for britisk økonomi, heiter det i fråsegna på onsdag.

Heathrow kuttar òg kraftig i prognosane i år og neste år. Flyplassen reknar no med å ekspedere 22,6 millionar passasjerar i år og 37,1 millionar neste år. Det opphavlege anslaget lydde på 29,2 millionar i 2020 og heile 62,8 millionar passasjerar i 2021.

(©NPK)